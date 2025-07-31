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Следком завершил дело россиянки, воевавшей в батальоне «Айдар»

СК: россиянке Толопе заочно предъявлено обвинение за участие в «Айдаре»
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Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении россиянки Юлии Толопы, которая, по данным ведомства, в 2014 году выехала на территорию Украины и добровольно вступила в батальон «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России). Об этом сообщили в пресс-службе СК.

Как уточняется, в 2014–2015 годах Толопа в должности командира боевой машины пехоты БМП-2 принимала участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской народных республик. Ей заочно предъявлено обвинение в участии в террористическом сообществе. Она объявлена в международный розыск.

Также в релизе отмечается, что глава СК РФ Александр Бастрыкин провел в Мариуполе совещание, посвящённое расследованию преступлений украинских вооруженных формирований против мирного населения и российских военнослужащих. В мероприятии приняли участие руководители центрального аппарата и следственных подразделений комитета.

До этого в Сибири ФСБ задержала двух хакеров, работавших на украинскую разведку. По данным ТАСС, первого хакера задержали в Томске. Мужчина совершал хакерские атаки на российские объекты информационной инфраструктуры — его заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело о государственной измене.

Второго хакера поймали в городе Белово в Кузбассе. Он состоял в украинском киберподразделении, в которое вступил в соцсетях.

Ранее в России заочно предъявили обвинения военачальникам ВСУ за удары по Донбассу.

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