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В РФ заочно предъявили обвинения военачальникам ВСУ за удары по Донбассу

СК России заочно предъявил обвинения военачальникам ВСУ Мельнику и Гарбузюку
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Максим Блинов/РИА Новости

В России заочно предъявили обвинения военачальникам Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрию Мельнику и Андрею Гарбузюк, из-за приказов которых в Донбассе пострадали более 600 человек, в их числе есть те, кто не выжил. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

Следствие установило, что Мельник и Гарбузюк руководили вооруженными воинскими формированиями, в том числе националистическими объединениями. По их приказу военные вели разведывательно-подрывную деятельность, а также осуществляли обстрелы населенных пунктов на территории Донецкой и Луганской народных республик.

«В результате их преступных действий ранены и погибли более 600 человек, в том числе 30 детей, а также разрушены свыше 260 объектов гражданской инфраструктуры», — сообщили в СК РФ.

В ведомстве добавили, что на данный момент приняты меры по розыску и аресту обвиняемых.

16 июля 2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил наемника из Парагвая к 24 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

Речь о наемнике Луго Хименесе Хорхе Адриане. Согласно решению суда, первые пять лет срока он должен будет провести в тюрьме, а оставшиеся 19 лет — в исправительной колонии строгого режима. Суд также конфисковал 730 тысяч 701 рубль 30 копеек, которые парагваец получил в качестве зарплаты наемника.

Ранее в РФ заочно осудили наемника из Великобритании, воевавшего на стороне ВСУ.

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