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Индийский фермер стал второй жертвой тигра-людоеда за неделю

В Индии тигр-людоед напал на работавшего в поле фермера и разорвал его
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Daily Mail

В Индии тигр напал на фермера, работавшего в поле, сообщает The Live Nagpur.

Несчастный случай произошел с фермером, которого звали Мадхукар Бапурао Раута. Он работал на своем поле в окрестностях города Парсеони, штат Махараштра. Сотрудники управления лесного хозяйства обнаружили на месте нападения следы тигриных лап. Тело жертвы отправили на вскрытие в больницу.

Известно, что это уже второе нападение зверя на человека в этом районе на неделе. В обоих случаях пострадавшие не выжили. Местные жители, большинство из которых занимаются сельским хозяйством и выпасом скота, боятся уходить в лес и требуют поймать тигра-людоеда, а также выплатить компенсацию семье жертвы.

В настоящее время сотрудники службы охраны дикой природы ведут наблюдение за территорией и пытаются выследить животное.

До этого леопард съел шестилетнего мальчика, который ночевал в поле с отцом. Около часа ночи мужчина заметил, что его сын пропал. Начались поиски, в ходе которых местные нашли сначала одну ногу пострадавшего, а спустя несколько часов — частично съеденное тело в поле с сахарным тростником примерно в 500 метрах от места, где они находились. Лесное управление подтвердило, что нападение было совершено леопардом.

Ранее дикий тигр напал на туристов, пытавшихся сделать селфи с ним.

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