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Дикий тигр напал на толпу туристов, которая пыталась сделать с ним селфи

В Индии два человека приблизились с дикому тигру из любопытства и едва выжили
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Daily Mail

В Индии двое человек серьезно пострадали из-за нападения тигра в национальном парке Рантхамбор. Об этом сообщает International Business Times.

Инцидент произошел у пруда Кайлашпури, куда дикая кошка спустилась попить. Туристы подошли к животному на близкое расстояние, чтобы понаблюдать за его поведением и сделать селфи. Мимо скопившихся у пруда людей проходил старший инспектор сельского хозяйства Ситарам Саини. Он также остановился, чтобы полюбоваться зверем. После этого события развивались стремительно. Тигр внезапно бросился на подошедшего к нему мужчину, повредив ему в ногу. Один из туристов попытался защитить инспектора и получил удар лапой по лицу.

Оба пострадавших были доставлены в местную больницу в тяжелом состоянии.

По информации издания, это не первый случай, когда диких животных провоцируют на самозащиту из-за желания сфотографировать или сделать селфи, но Департамент лесного хозяйства не предпринял в связи с этим никаких мер.

Ранее на Пхукете тигр напал на туриста в зоопарке.

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