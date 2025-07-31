На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Пензе объявили режим «воздушная опасность»

Мельниченко: в Пензе введен режим «воздушная опасность»
true
true
true

В Пензе объявлен режим «воздушная опасность». В городе работают сирены, жителям рассылают речевые и СМС-оповещения, также опубликованы уведомления в официальных каналах и по телевидению. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

«При получении этого сигнала необходимо отойти от окон и не пользоваться лифтом, если вы находитесь в здании», — говорится в опубликованном сообщении.

Мельниченко также напомнил пензенцам, что при работе режима «воздушная опасность», необходимо уйти с улицы и зайти в ближайшее здание, паркинг, подземный переход или укрытие и находиться там до отмены сигнала.

Сегодня рано утром из-за атаки украинских дронов на промышленном предприятии в Пензе произошел пожар. Экстренные службы города выехали на место происшествия.

После инцидента Мельниченко заявил, что на территории области действуют временные ограничения мобильного интернета. По его словам, данная мера помогает российским военнослужащим подавлять беспилотники противника.

Ранее российские ПВО отразили массированную атаку БПЛА в Волгоградской области.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами