В Пензе объявили режим «воздушная опасность»

В Пензе объявлен режим «воздушная опасность». В городе работают сирены, жителям рассылают речевые и СМС-оповещения, также опубликованы уведомления в официальных каналах и по телевидению. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

«При получении этого сигнала необходимо отойти от окон и не пользоваться лифтом, если вы находитесь в здании», — говорится в опубликованном сообщении.

Мельниченко также напомнил пензенцам, что при работе режима «воздушная опасность», необходимо уйти с улицы и зайти в ближайшее здание, паркинг, подземный переход или укрытие и находиться там до отмены сигнала.

Сегодня рано утром из-за атаки украинских дронов на промышленном предприятии в Пензе произошел пожар. Экстренные службы города выехали на место происшествия.

После инцидента Мельниченко заявил, что на территории области действуют временные ограничения мобильного интернета. По его словам, данная мера помогает российским военнослужащим подавлять беспилотники противника.

Ранее российские ПВО отразили массированную атаку БПЛА в Волгоградской области.