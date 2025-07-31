Врач ответила, безопасно ли отбеливать зубы содой

Пищевая сода не подходит для отбеливания зубов, потому что она является агрессивным веществом и может навредить здоровью. Об этом РИАМО рассказала детский врач-стоматолог «СМ-Стоматология» Екатерина Кузина.

По ее словам, сода может навредить слизистой оболочке рта, деснам и эмали зубов. Со временем после оттенок зубов начнет темнеть, предупредила врач.

«Чистка зубов содой неизбежно приводит к стиранию эмали, что может стать причиной повышенной чувствительности зубов. В результате холодная, горячая, кислая и сладкая пища будут приносить ощутимый дискомфорт. В добавок к этому сода меняет pH (кислотность) в полости рта, что может стать причиной дисбактериоза», — добавила Кузина.

Она подчеркнула, что для отбеливания лучше всего обращаться к специалисту.

Врач-стоматолог Ирина Голоцван до этого говорила, что отсутствие профессионального сопровождения является главным минусом домашнего отбеливания. По ее словам, перед процедурой важно хотя бы пройти предварительную консультацию у стоматолога, чтобы избежать возможных воспалительных процессов в полости рта.

Ранее врач объяснила, кому нельзя делать отбеливание зубов.