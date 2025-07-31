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Декоратор рассказала, как провести летнюю уборку в квартире

Декоратор Лапшинова: летняя уборка квартиры требует грамотного хранения вещей
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SeventyFour/Shutterstock/FOTODOM

Летнюю уборку в квартире лучше всего начать с функциональной очистки помещений, в том числе удаления пыли со всех поверхностей. Об этом РИАМО рассказала декоратор бренда эмоциональных товаров modi Юлия Лапшинова.

«Лето часто становится отправной точкой для обновлений. Чистое и аккуратное пространство помогает легче переключиться на ритм теплого сезона. Необязательно что-то перестраивать, достаточно убрать визуальный шум, навести порядок и добавить пару акцентов, чтобы почувствовать перемены», — отметила эксперт.

По ее словам, для правильной уборки важно также грамотно хранить вещи. Для украшений, аксессуаров, канцелярии и других мелких вещей можно использовать коробки, шкатулки и корзины. Это поможет организовать пространство и визуально освободить комнату от лишнего. Лапшинова добавила, что при желании можно также обновить привычные бытовые предметы, например, мусорное ведро или настольную лампу, чтобы они вписывались в интерьер.

В пресс-службе Röndell по итогам соответствующего исследования сообщили, что большинство (72%) зумеров ищут идеи для преображения интерьера в квартире на Pinterest. Россияне в возрасте 25–34 лет вдохновляются визуальными решениями из кино и сериалов (64%), миллениалы и бумеры — читают архитектурные блоги (50% и 57% соответственно). 46% опрошенных из числа поколения X заявили, что они вдохновляются кухнями, гостиными и балконами друзей.

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