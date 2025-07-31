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Стало известно, где россияне черпают идеи для преображения интерьера в квартире

Röndell: зумеры ищут идеи для преображения интерьера на Pinterest
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Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Большинство (72%) зумеров ищут идеи для преображения интерьера в квартире на Pinterest. Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе Röndell по итогам соответствующего исследования.

Россияне в возрасте 25–34 лет вдохновляются визуальными решениями из кино и сериалов (64%), миллениалы и бумеры — читают архитектурные блоги (50% и 57% соответственно). 46% опрошенных из числа поколения X заявили, что они вдохновляются кухнями, гостиными и балконами друзей.

К заметному тренду специалисты отнесли превращение посуды в элемент визуального образа дома. 34% респондентов признались, что она оказывает сильное влияние на атмосферу кухни.

«Кухонная утварь больше не просто средство для готовки. Она стала частью визуальной айдентики дома, помогает задать настроение и объединить интерьер в единое целое. Главное — избегать хаоса: проще всего это сделать с цельной коллекцией, в которой уже продуманы стиль и функции», — отметила ведущий бренд-менеджер Röndell Ольга Пастушенко.

Эксперты исследовательской платформы ТСТН до этого сообщили, что большинство (64%) представителей поколения Z хотели бы жить в собственном доме, а не в квартире. 46% заявили, что хотели бы иметь коттедж у моря. Еще 25% согласны жить за городом, если вблизи будет необходимая инфраструктура.

Ранее россиянам назвали плюсы и минусы содержания двух собак в одном доме.

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