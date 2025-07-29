Россиянам назвали плюсы и минусы содержания двух собак в одном доме

Многие россияне заводят вторую собаку из-за того, что им кажется, что первому питомцу скучно одному. На самом деле последствия этого решения могут их разочаровать – так, если собака очень долго жила одна, то к новому четвероногому жильцу она может отнестись негативно. Поэтому важно заранее все продумать и подготовиться к такому шагу, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Специалисты предупреждают, что если у собаки есть проблемы с поведением – например, излишняя тревожность или агрессия, то с появлением второго питомца они никуда не денутся. При этом если животное привыкло к одиночеству, то вторая собака будет постоянно нарушать ее пространство, что в итоге грозит стрессом у обоих питомцев.

Эксперты призывают учесть, что заводить животное следует только если человек гарантированно может обеспечить все комфортные условия. Это касается расходов, качественного питания, заботы, занятий с собаками, а также достаточной жилплощади – к примеру, в однокомнатной квартире двум питомцам будет тесно.

Среди плюсов жизни с двумя собаками специалисты выделяют отсутствие ощущения одиночества у животных, которые всегда будут иметь компанию для игр. При этом у владельца жизнь тоже станет ярче и веселее – скучать ему два четвероногих друга точно не дадут. Если завести щенка, то старшая собака поможет в его воспитании. Еще один плюс – это конкуренция, которая хорошо отразится на аппетите собак.

Но есть и минусы – в частности, придется больше времени посвящать уборке дома. А собак придется приучать друг к другу, что не всегда происходит быстро в силу того, что характеры у каждой из них разные, отмечают эксперты. Два питомца потребуют больше внимания, заботы, расходов, времени, а также пространства для жизни.

Если с учетом всех возможных сложностей хозяин проявит терпение и заботу, то со временем собаки привыкнут друг друга и станут осознавать, что это их стая. Владельцу важно держать под контролем ситуацию, оперативно пресекать агрессию, а если вдруг он понимает, что не справляется, следует вовремя обратиться к опытному кинологу.

До этого президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что к частым ошибкам, которые допускают владельцы собак, относится их перекармливание. Даже если животное смотрит на человека жалобными голодными глазами, стоит неукоснительно следовать рациону, подчеркнул эксперт. К другим ошибкам он отнес игнорирование природы собаки (например, обнюхивание предметов, из-за чего хозяин часто одергивает любимца), прогулки без поводка и самовыгул, а также вязки «для здоровья».

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