«Ангара» больше не сможет обслуживать самолеты после крушения в Амурской области

Авиакомпания «Ангара» предупредила об отмене части рейсов и возможных задержках вылетов после того, как Росавиация аннулировала сертификат, разрешавший перевозчику проводить техобслуживание самолетов и их компонентов.

В компании уточнили, что несмотря на сложившуюся ситуацию, полеты продолжатся. Для обеспечения предполетного технического обслуживания планируется привлечение сторонних сертифицированных организаций. При этом в авиакомпании не исключили отмену части рейсов и задержки вылетов.

Росавиация накануне аннулировала сертификат иркутской авиакомпании «Ангара», позволявший специалистам перевозчика самостоятельно проводить техническое обслуживание воздушных судов.

Документ давал авиакомпании право на выполнение оперативного и периодического ТО самолетов Ан-12, Ан-24, Ан-26, Ан-148 и вертолетов Ми-8. Решение принято по итогам проверки, проведенной Ространснадзором совместно с Росавиацией.

Как указали в ведомстве, инспекторы выявили, что «Ангара» нарушала правила технического обслуживания: часть документации оформлялась без фактического выполнения работ, а необходимое оборудование и инструменты не использовались. Теперь, чтобы поддерживать летную годность авиапарка, перевозчику предстоит воспользоваться услугами сертифицированных сторонних организаций.

Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», следовавший из Хабаровска в Тынду через Благовещенск, потерпел крушение в Амурской области. По предварительным данным, он разбился при повторном заходе на посадку. Обломки воздушного судна были найдены на склоне горы примерно в 15 км от Тынды. В результате катастрофы никто из пассажиров и членов экипажа не выжил.

Ранее журналисты выяснили, что разбившийся Ан-24 произвели на Украине.