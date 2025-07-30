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Большинство зумеров хотят жить в собственном доме

ТСТН: 64% зумеров хотят жить в собственном доме
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shisu_ka/Shutterstock/FOTODOM

Большинство (64%) представителей поколения Z хотели бы жить в собственном доме, а не в квартире. Об этом РИАМО сообщили эксперты исследовательской платформы ТСТН по итогам соответствующего опроса. В нем приняли участие 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 29 лет.

46% заявили, что хотели бы иметь коттедж у моря. Еще 25% согласны жить за городом, если вблизи будет необходимая инфраструктура.

«Желание зумеров жить в доме — это во многом реакция на урбанизированную среду, цифровую перегрузку и поиск большего контроля над своей жизнью. <...> Кроме того, свой дом, особенно в менее плотной застройке, может восприниматься как более безопасное и приватное пространство по сравнению с многолюдными подъездами и дворами», — сказал генеральный директор ТСТН Анатолий Нестеров.

Согласно опросу, 39% зумеров мечтают построить дом после 30 лет, 25% — в ближайшем будущем. Еще 19% респондентов сообщили, что в их планах нет покупки жилья.

Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович до этого говорил, что несмотря на то, что в ближайшее время ожидается снижение ставок по ипотеке, позволить себе такой кредит смогут далеко не все россияне. Чтобы купить жилье по такому механизму, человек должен зарабатывать от 300 тыс. рублей в месяц.

Ранее россиянам назвали плюсы и минусы содержания двух собак в одном доме.

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