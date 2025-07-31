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Жителей Камчатки предупредили об афтершоках

ТАСС: афтершоковый процесс после землетрясения на Камчатке продлится месяцы
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Афтершоковый процесс после землетрясения 30 июля на Камчатке будет проявляться в последующие месяцы. Об этом ТАСС рассказали в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Ученые пояснили, что сейсмическая активизация в Авачинском заливе началась 20 июля землетрясениями с магнитудой более 6. Наиболее сильное из них имело магнитуду 7,4, в Петропавловске-Камчатском ощущалось интенсивностью около пяти баллов.

«Серия представляла собой десятидневный форшоковый процесс, предваряющий событие 30 июля. Афтершоковый процесс будет проявляться ощутимыми событиями в течение последующих месяцев», — сказали в институте.

Утром 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7. Природный катаклизм зарегистрировали примерно в 11:30 по местному времени (2:30 мск). Его эпицентр находился в 161 км от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 32 км. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года. Затем последовали волны цунами высотой до 4 метров.

Ранее сейсмолог объяснил минимальные последствия мощного землетрясения на Камчатке.

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