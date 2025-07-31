На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы признаки, которые помогут выбрать спелую дыню

Pravda.Ru: спелая дыня должна быть равномерного оттенка
true
true
true
close
Depositphotos

При выборе дыни важно обращать внимание на ее цвет, она должна быть равномерного желтого или бежевого оттенка с сетчатым рисунком. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Темное «земляное пятно» (место, где дыня лежала на грунте) укажет на то, что она долго созревала на солнце. Плодоножка должна быть коричневой и подсохшей, аромат — сладкий и выраженный.

«Поднесите дыню к носу: у спелого плода у основания будет ощущаться медовый запах. Если аромата нет — дыня не дозрела, если слишком резкий — перезрела. <...> Спелая дыня наполнена соком, поэтому кажется неожиданно увесистой для своего размера», — добавили в сообщении.

Специалисты также посоветовали оценить форму дыни, она должна быть ровной, симметричной, без вмятин и бугров.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова до этого говорила, что фрукты и овощи с высоким содержанием клетчатки помогут избежать обезвоживания. По ее словам, можно включать в свой рацион, например, сельдерей, томат, огурец, редис, дыня, арбуз и не только. Она пояснила, что клетчатка в них будет улучшать пищеварение и задерживать воду в организме, что особенно важно летом.

Ранее были названы два главных полезных свойства дыни.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами