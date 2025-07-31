Названы признаки, которые помогут выбрать спелую дыню

При выборе дыни важно обращать внимание на ее цвет, она должна быть равномерного желтого или бежевого оттенка с сетчатым рисунком. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Темное «земляное пятно» (место, где дыня лежала на грунте) укажет на то, что она долго созревала на солнце. Плодоножка должна быть коричневой и подсохшей, аромат — сладкий и выраженный.

«Поднесите дыню к носу: у спелого плода у основания будет ощущаться медовый запах. Если аромата нет — дыня не дозрела, если слишком резкий — перезрела. <...> Спелая дыня наполнена соком, поэтому кажется неожиданно увесистой для своего размера», — добавили в сообщении.

Специалисты также посоветовали оценить форму дыни, она должна быть ровной, симметричной, без вмятин и бугров.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова до этого говорила, что фрукты и овощи с высоким содержанием клетчатки помогут избежать обезвоживания. По ее словам, можно включать в свой рацион, например, сельдерей, томат, огурец, редис, дыня, арбуз и не только. Она пояснила, что клетчатка в них будет улучшать пищеварение и задерживать воду в организме, что особенно важно летом.

Ранее были названы два главных полезных свойства дыни.