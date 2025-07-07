Названы два главных полезных свойства дыни

Вещество аденозин в составе дыни помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Также этот плод богат витамином С, который поддерживает здоровье сетчатки глаз. Об этом рассказала испанский диетолог Марта Фигерас. Слова эксперта приводит издание 20minutos.

Аденозин регулирует различные процессы в организме — помогает регулировать режим сна и бодрствования, оказывает противовоспалительное действие и переносит энергию в клетках. Также это химическое соединение оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему.

«Аденозин, которым богата дыня, помогает предотвратить образование тромбов, стенокардию и инсульт. Этот продукт также является богатым источником аскорбиновой кислоты и витамина B, который способствует расслаблению нервной системы. Все эти преимущества помогают сердцу лучше функционировать и защищают его», — отметила специалист.

Отмечается, что ранее специалисты из Барселонского офтальмологического центра при Каталонском институте здоровья сетчатки назвали дыню полезным для глаз продуктом. По их словам, дыня снижает риск развития сразу нескольких заболеваний, в том числе катаракты. Такой эффект обусловлен высоким содержанием витамина С в продукте.

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