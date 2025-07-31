Ученые оценили последствия землетрясения на Камчатке

Экологические последствия сильного землетрясения оказались минимальными, оно прошло по лучшему из возможных сценариев. Об этом сообщает ТАСС.

По словам председателя научно-экспертного совета Всероссийского общества охраны природы, научного руководителя Института водных проблем РАН Виктора Данилова-Данильяна, последствия могут сказаться на животном мире, например, на ластоногих и китообразных. Также оползни могут перекрыть реки, что в дальнейшем повлияет на местную экосистему.

Директор природоохранных программ общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов считает, что землетрясение прошло по наилучшему из возможных сценариев, а экологические последствия минимальные.

Утром 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7. Природный катаклизм зарегистрировали примерно в 11:30 по местному времени (2:30 мск). Его эпицентр находился в 161 км от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 32 км. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года. Затем последовали волны цунами высотой до 4 метров.

Ранее сейсмолог объяснил минимальные последствия мощного землетрясения на Камчатке.