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В России в 2025 году выросли продажи «Оземпика»

«Ведомости»: продажи «Оземпика» и его аналогов выросли в России в четыре раза
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MillaF/Shutterstock/FOTODOM

Аптечные продажи препарата «Оземпик» (международное непатентованное наименование — семаглутид) и его аналогов в России в первом полугодии 2025 года составили 12,5 млрд руб. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на подсчеты DSM Group.

В публикации отмечается, что показатели за первые шесть месяцев 2025 года в четыре раза превышают продажи за аналогичный период прошлого года. В натуральном выражении реализация препаратов достигла 2,2 млн упаковок, а рост составил в 4,5–4,6 раза.

Издание подчеркивает, что повышенный интерес к семаглутиду может быть вызван как с лечением диабета, так и с применением препарата для снижения веса.

До этого профессор анатомии Ланкастерского университета Адам Тейлор рассказал, что популярный препарат «Оземпик» (семаглутид), используемый для лечения диабета и контроля веса, может ухудшать работу слюнных желез и вызывать неприятный запах изо рта. Эксперт добавил, что среди побочных эффектов препарата также отмечается рвота, которая повышает восприимчивость зубной эмали к повреждениям.

Ранее сильные мышцы пресса усилили эффект «Оземпика».

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