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Сильные мышцы пресса усилили эффект «Оземпика»

DOM: мышечная масса повышает эффективность действия Оземпика
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Отсутствие диабета и развитая мускулатура могут существенно повысить эффективность препаратов для снижения веса, таких как «Оземпик». К такому выводу пришли китайские ученые Результаты исследования опубликованы в журнале Diabetes, Obesity and Metabolism (DOM).

В исследовании приняли участие 679 пациентов с избыточным весом и ожирением. Все они начали терапию глюкагоноподобными агонистами рецепторов (GLP-1RA) с ноября 2022 по октябрь 2024 года. GLP-1RA — это класс лекарственных средств, которые снижают уровень сахара в крови и замедлять пищеварение, помогая избавляться от лишнего веса.

Анализ показал, что лучших результатов добились те, кто проходил лечение дольше, принимал семаглутид (а не аналоги) и не страдал диабетом. Дополнительное значение имели высокий процент жировой массы и активный обмен веществ. Также похудение ускоряла хорошо развитая скелетная мускулатура — особенно мышцы живота и конечностей.

Дополнительно коррелировал с успешным снижением веса высокий уровень креатинина. Это остаточный продукт, получаемый в мышцах при разрушении вещества под названием креатин. Креатин входит в цикл, обеспечивающий организм энергией для сокращения мышц, и отражает их эффективную работу.

Авторы подчеркивают, что такие данные помогут лучше адаптировать терапию под конкретного пациента. По словам Линона Цзи из Народной больницы Пекинского университета, это исследование приближает медицину к персонализированному лечению ожирения.

Ранее ученые предупредили о смертельно опасном побочном эффекте препаратов для похудения.

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