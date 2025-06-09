Названы побочные эффекты «Оземпика» для полости рта

Популярный препарат «Оземпик» (семаглутид), используемый для лечения диабета и контроля веса, может ухудшать работу слюнных желез и вызывать неприятный запах изо рта. Об этом рассказал профессор анатомии Ланкастерского университета Адам Тейлор в интервью изданию The Conversation.

По словам доктора Тейлора, семаглутид может снижать выработку слюны, что приводит к сухости во рту и недостаточному увлажнению слизистой. Это создает благоприятные условия для размножения бактерий, таких как Streptococcus mutans, Lactobacillus и Porphyromonas gingivalis. Дисбаланс микрофлоры полости рта, в свою очередь, приводит к появлению неприятного запаха изо рта (галитоза).

Эксперт добавил, что среди побочных эффектов препарата также отмечается рвота, которая повышает восприимчивость зубной эмали к повреждениям.

«Желудочная кислота, содержащая соляную кислоту, при частой рвоте разъедает эмаль и увеличивает риск обезвоживания», — пояснил профессор.

Чтобы снизить риски, связанные с приемом «Оземпика», доктор Тейлор рекомендует регулярно пить воду в течение дня. Также необходимо строго соблюдать правила гигиены полости рта.

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