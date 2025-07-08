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На Дальнем Востоке студентка за деньги устроила пожар на железной дороге

В Хабаровске студентка за 35 тысяч рублей устроила пожар на железной дороге
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Кадр видео: Telegram-канал «Amur Mash»

Сотрудники транспортной полиции и управления ФСБ по Хабаровскому краю задержали 19-летнюю жительницу региона по подозрению в умышленном поджоге объектов железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщили в управлении МВД на транспорте по Дальнему Востоку.

По данным следствия, девушка действовала по указанию неустановленного куратора, с которым общалась через мессенджер. За выполнение задания ей пообещали 35 тыс. рублей. В соответствии с инструкциями, она прибыла на железнодорожную станцию Красная Речка, где находились два релейных шкафа.

Следствие полагает, что подозреваемая залила в вентиляционные отверстия шкафов смесь бензина и пенопласта, после чего подожгла их. О случившемся стало известно в результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных полицейскими и сотрудниками спецслужбы.

В ведомстве отметили, что по факту происшествия проводится проверка. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее полицейский совершил диверсию в Воронежской области.

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