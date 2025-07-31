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Пассажирский самолет развернулся на полпути из-за уронившего одну вещь мужчины

Haberler: самолет Asiana Airlines развернулся в небе из-за пауэрбанка на борту
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Dark_Side/Shutterstock/FOTODOM

Капитан воздушного судна Asiana Airlines решил развернуться в небе после того, как пассажир борта уронил одну вещь в салоне. Об этом сообщает Haberler.

В публикации отмечается, что турист, летевший из Стамбула в Сеул, во время полета над территорией Казахстана уронил свой пауэрбанк между креслами и обратился к экипажу за помощью. У бортпроводников не получилось достать устройство. Из-за этого самолет развернулся на полпути и вернулся в Стамбул.

Издание подчеркивает, что Главное управление гражданской авиации Южной Кореи запрещает авиакомпаниям перевозить на своих судах портативные зарядные устройства.

До этого пассажирский самолет, направлявшийся в Сочи в пятницу, 25 июля, был вынужден вернуться в аэропорт вылета в Новосибирске.

В пресс-службе аэропорта Толмачево объяснили, что причиной возврата стала техническая неисправность, которую выявили в полете. Там добавили, что самолет должен приземлиться в Новосибирске приблизительно через два часа — около 14:30 по местному времени (10:30 мск). Детали произошедшего пока не уточняются.

Ранее самолет объявил аварийную тревогу в небе над Россией.

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