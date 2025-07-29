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«Я ничего такого не размещаю»: в Ленобласти депутата задержали за пост с Навальным

Депутата ЗакСа Ленобласти Апостолевского задержали в Петербурге за пост с Навальным
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Депутата ЗакСа Ленобласти Ивана Апостолевского задержали в Петербурге — ему вменяют пропаганду символики экстремистской организации. Поводом стала публикация с изображением Алексея Навального: в 2017 году Апостолевский разместил в соцсетях репост официального издания комсомола «Fонарь», на обложке которого снимок Навального сопровождался «нелицеприятной цитатой Владимира Ленина про «буржуазный либерализм» и «тогу революционности». Политика доставили в суд, но отпустили — вынесение решения перенесено на завтра.

29 июля лидера фракции КПРФ в Законодательном собрании Ленинградской области Ивана Апостолевского задержали на Московском вокзале Петербурга, сообщает РИА Новости. Политику вменяют пропаганду символики экстремистской организации — как пояснил источник агентства в правоохранительных органах, против него возбуждено административное дело, поводом послужили «размещенные Апостолевским в 2017 году и не удаленные публикации в социальных сетях в поддержку [Алексея] Навального». По этой статье депутату может грозить до 15 суток ареста.

Кадры задержания опубликовал канал 78.

По данным 47news, его доставили в Сосновоборский городской суд, однако судебная инстанция перенесла вынесение решения на среду, 30 июля, а самого депутата отпустили без какой-либо меры пресечения. При этом суд отказал защите в проведении лингвистической экспертизы и допроса полицейских, обнаруживших признаки преступления.

Сам Апостолевский заявил изданию, что он с вменяемым ему нарушением не согласен.

«Я вообще ничего такого не размещаю, ни про экстремизм, ни про Навального», — сказал он.

Депутат выразил уверенность, что дело связано с предвыборной губернаторской кампанией и «принципиальной позицией по всем вопросам».

«Считаю, что это просто повод отомстить за нашу борьбу и работу, которую мы проводим по защите нашего города, Ленинградской области, по борьбе за достойную окружающую среду. Затронута честь нашей партии, и мы этого так не оставим. Призываю всех объединиться и продолжать нашу совместную деятельность по защите граждан!» — написал Апостолевский на своей странице в Telegram.

В областном отделении КПРФ также заявили о «давлении на партийцев».

14 сентября в Ленинградской области пройдут выборы главы региона. До окончания регистрации кандидатов остался один день. Иван Апостолевский среди них не значится — КПРФ представит другой кандидат.

Что говорят в полиции

Ситуацию прокомментировали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

«Сотрудниками полиции в ходе мониторинга интернета в соцсети был выявлен информационный пост, содержащий признаки состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3 ч. 1 КоАП РФ. В ходе проведенных мероприятий полиция установила владельца страницы, на которой был размещен пост. 29-летний житель Соснового Бора доставлен в отдел для дальнейшего разбирательства и привлечения к ответственности», — отметили в ведомстве.

О какой публикации идет речь

По данным издания 47news, на странице Апостолевского в ВК до недавнего времени оставался забытый им репост официального издания комсомола «Fонарь».

«На обложке, действительно, стоит фотография Навального. А внизу размещена подпись, скорее, нелицеприятная для политика. Это цитата Владимира Ленина про «буржуазный либерализм» и «тогу революционности». <…> Публикация имела 350 просмотров и 43 лайка», — отметили в издании.

В настоящее время пост удален, предположительно, самим депутатом.

В КПРФ подтвердили, что поводом для административного дела стала эта публикация. «Апостолевского задержали за... осуждение Навального!» — заявили в партии.

В беседе с 47news Апостолевский подчеркнул, что никогда не поддерживал идеи Навального.

Чем известен Апостолевский

Ивану Апостолевскому 29 лет. Он депутат Законодательного собрания Ленинградской области, избран в 2021 году по Сосновоборскому одномандатному округу №21. Ранее (с 2019 по 2021 год) был муниципальным депутатом в этом же округе.

Издание 47news отмечает, что Апостолевский «раздражает внимание областной элиты примерно с момента своего появления в рядах депутатов ЗакСа»: он заявлял, что регион «сорвал мусорную реформу», и настаивал, что людям не нравится появление новых полигонов ТБО, а также выбор мест под мусорные заводы.

Вне зависимости от исхода административного дела депутат пообещал «продолжать свою деятельность».

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