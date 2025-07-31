Климатолог предрек отсутствие жестких зим в России в ближайшие столетия

Климатолог Клименко: в ближайшие столетия жестких зим в России не предвидится

В ближайшие столетия жестких зим в России не предвидится. Об этом aif.ru рассказал климатолог и академик РАН Владимир Клименко.

По его словам, в Москве мы никогда не увидим продолжительного 30-градусного холода.

Клименко добавил, что будущая зима в столице должна быть аномально теплой. Стоит ожидать большого числа оттепелей, несмотря на достаточное количество снега. Большая часть осадков должна выпасть в виде дождя и мокрого снега, подчеркнул климатолог.

До этого физик Владимир Семенов, представляющий Институт физики атмосферы имени Обухова, поделился своим видением потенциальных выгод, которые глобальное потепление может принести России. Он отметил растущую выраженность изменений климата, включая более мягкие зимние периоды, поздние снегопады и увеличение количества летних осадков.

Также эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин заявил, что средняя летняя температура в России в ближайшие полвека возрастет минимум на 2–3°C.

Ранее российские ученые нашли способ остановить глобальное потепление.