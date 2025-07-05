Россиянин избил соседа бутылкой до больницы за отказ вместе выпить

В Пензе мужчина избил соседа бутылкой до больницы за отказ вместе выпить

В Пензе местный житель избил соседа бутылкой за отказ вместе выпить, мужчина попал в больницу. Об этом сообщает УМВД России по региону.

Инцидент произошел во дворе многоквартирного дома, где местный житель распивал спиртные напитки. Увидев своего соседа, он предложил ему присоединиться, но получил отказ. В ответ на это злоумышленник ударил потерпевшего бутылкой по голове, а затем нанес несколько ударов кулаками по лицу.

Потерпевшего в результате госпитализировали с телесными повреждениями. Подозреваемый полностью признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Ранее безработный петербуржец угрожал девушке-подростку пистолетом за отказ выпить с ним пива.