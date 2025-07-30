Фигуранты дела «Крокуса» купили оружие под предлогом передела на «Садоводе»

Покупатели оружия для исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» сказали продавцу, что оно нужно им для передела сфер влияния на столичном рынке «Садовод». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

«В январе 2024 года к нему (фигуранту дела Хусену Медову — «Газета.Ru») обратился [мужчина], который пояснил, что у него есть знакомый, который хочет приобрести автоматы для использования при переделке сфер влияния на рынке «Садовод» в Москве», — говорится в документах.

Из материалов дела следует, что после покупки оружия Медову сказали оборудовать тайник и передать его координаты. Позднее, по версии следствия, оружие отвезли в лесной массив, откуда его забрали исполнители теракта Шамсидин Фаридуни и Далерджон Мирзоев. Сам Медов узнал о применении купленного им оружия из новостных выпусков, говорится в документах.

Помимо этого, материалы дела показали, что Медов покупал охолощенные автоматы, после чего переделывал их в боевые. Фигурант дела в ходе дачи показаний подробно описал процесс обучения и переделки охолощенного оружия в боевое. Согласно документам, мужчина дела хранил автоматы на чердаке своего дома.

Нападение на концертный зал произошло вечером 22 марта 2024 года. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. В результате атаки не выжили 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 граждан. Ущерб от нападения составил около 6 млрд рублей.

Ранее фигуранта дела «Крокуса», вооружившего исполнителей, объявили в розыск в Таджикистане.