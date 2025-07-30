Фигурант дела о теракте в «Крокусе» переделывал автоматы

Фигурант дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Хусен Медов покупал охолощенные автоматы, после чего переделывал их в боевые. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

«Примерно в апреле 2023 года в [городе] Хасавюрт, через интернет-сервис… приобрел у незнакомого ранее мужчины два охолощенных автомата Калашникова… в [городе] Назрань один автомат и в [городе] Малгобек в одном из оружейных магазинов также охолощенный автомат», — говорится в документах.

Из материалов следует, что Медов в ходе дачи показаний подробно описал процесс обучения и переделки охолощенного оружия в боевое. Согласно документам, фигурант дела хранил автоматы на чердаке своего дома.

В июне исполнители теракта в «Крокусе» в ходе допросов признались, что его организатором является Украина.

Нападение на концертный зал произошло вечером 22 марта 2024 года. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. В результате атаки не выжили 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 граждан. Ущерб от нападения составил около 6 млрд рублей.

Ранее фигуранта дела «Крокуса», вооружившего исполнителей, объявили в розыск в Таджикистане.