Угроза цунами снята на Северных Курилах

Угроза цунами для Северо-Курильска (Сахалинская область) отменена после землетрясения, вызвавшего подтопление портовой зоны и повреждение объектов ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Спасатели обследовали жилые дома и социальные объекты. Наибольший ущерб зафиксирован в порту и на территории рыбопромышленного предприятия «Алаид». Волны частично затопили прибрежную инфраструктуру.

«Граждане обращались за помощью из-за заблокированных дверей в домах — со всем справились наши специалисты», — заявил представитель СОД ЦУКС ГУ МЧС по Сахалинской области Антон Прохоров.

За 12 часов после землетрясения на Камчатке зафиксировали более 130 афтершоков. Как сообщал Telegram-канал «Камчатка №1», магнитуда подземных толчков составила до 6,3.

Утром 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7. Природный катаклизм зарегистрировали примерно в 11:30 по местному времени (2:30 мск). Его эпицентр находился в 161 км от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 32 км. Это сейсмособытие стало мощнейшим в регионе с 1952 года.

Местные власти объявили угрозу цунами, а позже специалисты зафиксировали волны высотой до четырех метров. В связи с этим жителей призвали покинуть прибрежную зону. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию.

Ранее землетрясение на Камчатке классифицировали как выдающееся событие.