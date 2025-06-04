«Рыбу Судного дня» выбросило на берег в Австралии

На западе Тасмании в Австралии нашли сельдяного короля, или «рыбу Судного дня», известную также как ремень-рыба. Об этом сообщает газета Guardian.

«Ремень-рыба — одна из самых длинных рыб в океане <…>, которая вырастает до восьми метров в длину. <…> В некоторых легендах и историях эти животные считаются предвестниками катастрофы», — сказано в публикации.

По информации газеты, рыбу обнаружила женщина во время прогулки по пляжу Оушен-Бич.

Как рассказал морской эколог Невилл Барретт, слова которого приводит издание, сельдяной король обитает в открытом океане на глубине от 150 до 500 м и может весить свыше 400 кг. Он отметил, что эту рыбу редко можно увидеть или поймать.

До этого сельдяного короля нашли на пляже Плайя-Кемада на Канарских островах.

«Рыба Судного дня» — это вид лучеперых полуглубоководных рыб, встречающийся в теплых, умеренно теплых и умеренных водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов.

Ранее в Мексике выбросило на пляж «рыбу Судного дня».