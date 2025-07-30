Экс-глава ЦРУ Клэппер заявил, что аудитория RT в США уже больше, чем CNN

Телеканал RT имеет большую аудиторию в США, чем CNN. Это признают американские официальные лица, например бывший глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джеймс Клэппер, заявил ведущий RT, журналист из США Рик Санчес.

Санчес привел фрагмент интервью Клэппера, в котором тот сказал, что «у RT - контролируемого российскими властями СМИ — в этой стране (США. — «Газета.Ru») аудитория больше, чем у этого телеканала (CNN. — «Газета.Ru»)».

13 сентября 2024 года экс-госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что сотрудники телеканала RT якобы работают на спецслужбы России и участвуют в закупках вооружений. По его словам, данные медиа «не только играют роль в попытках подорвать демократические институты США, но также вмешиваются во внутренние дела государств по всему миру».

4 сентября минфин США ввел санкции против RT, главного редактора телеканала Маргариты Симоньян и ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. В ведомстве заявили, что американские власти предъявили обвинения в нарушении закона об иноагентах и отмывании средств двум сотрудникам RT.

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