Трамп пообещал вернуть свободу слова в США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в стране будет ликвидирована государственная цензура. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время своей инаугурационной речи Трамп пообещал, что подпишет исполнительный указ, который немедленно прекратит всякую правительственную цензуру и возвратит свободу слову в Америку.

20 января Трамп раскритиковал бывшего американского лидера Джо Байдена за то, что тот помиловал многих людей, даже тех, на кого не были заведены уголовные дела.

20 января в 11:45 по времени Вашингтона (19:45 по московскому времени) в ротонде Капитолия началась церемония инаугурации Дональда Трампа на пост 47-го президента США. В первый раз Трамп был во главе государства с 2017 по 2021 год. Вступая в должность во второй раз, он пообещал в первый же день президентства подписать более сотни указов и отменить все «глупые» указы своего предшественника Джо Байдена, а также завершить конфликт на Украине и предотвратить третью мировую войну.

Ранее Трамп рассказал, кем станет на посту президента США.