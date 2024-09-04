США вводят санкции против RT и Симоньян

Минфин Соединенных Штатов вводит санкции против RT, главного редактора телеканала Маргариты Симоньян и ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Об этом сообщается в релизе американского ведомства.

Также под санкции попали заместитель руководителя службы информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и сотрудница отдела цифровых медиапроектов Елена Афанасьева.

В релизе также сказано, что американские власти предъявили обвинения в нарушении закона об иноагентах и отмывании средств двум сотрудникам RT.

4 сентября телеканал CNN сообщал, что администрация президента США Джо Байдена планирует обвинить Россию в якобы попытках оказать влияние на американские выборы.

В июле в «Альянсе по защите демократии», входящем в аналитический центр «Германский фонд Маршалла США» (НПО, признанная нежелательной в РФ), сообщили, что контент RT остается широко представленным в Европе, несмотря на санкции и усилия Евросоюза, пытающегося «перекрыть векторы российских информационных манипуляций».

Ранее в России рассказали о возможном изъятии имущества США в ответ на санкции.