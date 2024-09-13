В США обвинили российских журналистов в работе на спецслужбы

Глава Государственного департамента США Энтони Блинкен обвинил сотрудников телеканала RT в работе на спецслужбы РФ и участии в закупках вооружений. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Блинкена, данные медиа «не только играют роль в попытках подорвать демократические институты США, но также вмешиваются во внутренние дела государств по всему миру».

Государственный секретарь США объявил, что Лондон, Оттава и Вашингтон запускают «дипломатическую кампанию» против RT и от лица двух стран призвал относиться к этому СМИ как к агенту разведки. В США пообещали распространить собранную информацию о «возможностях RT и путях их использования для нацеливания на страны».

«Мы призываем каждого союзника и партнера начать с того, чтобы воспринимать деятельность RT также, как они воспринимают другую разведывательную активность России в пределах своих границ», — подчеркнул Блинкен.

До этого к сотруднице RT в США пришли с обысками 20 вооруженных представителей ФБР.

Ранее Скотт Риттер заявил о прекращении сотрудничества с RT и Sputnik из-за санкций.