Стали известны подробности об атаке ВСУ на Васильевку в Запорожской области

ТАСС: ВСУ при атаке на Васильевку обстреляли территории рядом с общежитием

Украинские солдаты во время атаки на город Васильевка в Запорожской области обстреливали территории рядом с общежитием. Об этом в ходе беседы с журналистами ТАСС заявила глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко.

«Находится площадка, где пострадали дети, рядом с общежитием, в котором проживали люди», — рассказала она.

По словам Романиченко, из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в здании оказались выбиты окна. В настоящее время власти оказывают жильцам необходимую помощь, в том числе организуют пункты временного размещения.

30 июля военнослужащие ВСУ обстреляли детскую площадку в Васильевке в Запорожской области. Губернатор региона Евгений Балицкий рассказал, что в результате атаки пострадали двое детей — девочка 2016 года рождения и мальчик 2018 года рождения. Несовершеннолетних доставили в больницу с осколочными ранениями.

За два дня до этого украинские солдаты также нанесли удары по Васильевке в Запорожской области. Тогда пострадала двухлетняя девочка — она поранила руку осколками, сообщил Балицкий.

Ранее бойцы ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами населенный пункт в Запорожской области.