На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стали известны подробности об атаке ВСУ на Васильевку в Запорожской области

ТАСС: ВСУ при атаке на Васильевку обстреляли территории рядом с общежитием
true
true
true
close
Telegram-канал Балицкий Евгений

Украинские солдаты во время атаки на город Васильевка в Запорожской области обстреливали территории рядом с общежитием. Об этом в ходе беседы с журналистами ТАСС заявила глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко.

«Находится площадка, где пострадали дети, рядом с общежитием, в котором проживали люди», — рассказала она.

По словам Романиченко, из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в здании оказались выбиты окна. В настоящее время власти оказывают жильцам необходимую помощь, в том числе организуют пункты временного размещения.

30 июля военнослужащие ВСУ обстреляли детскую площадку в Васильевке в Запорожской области. Губернатор региона Евгений Балицкий рассказал, что в результате атаки пострадали двое детей — девочка 2016 года рождения и мальчик 2018 года рождения. Несовершеннолетних доставили в больницу с осколочными ранениями.

За два дня до этого украинские солдаты также нанесли удары по Васильевке в Запорожской области. Тогда пострадала двухлетняя девочка — она поранила руку осколками, сообщил Балицкий.

Ранее бойцы ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами населенный пункт в Запорожской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами