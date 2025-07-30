Москвичей предупредили о грозе в ближайшее время

В МЧС предупредили москвичей о грозе с порывами ветра до 15 м/с

Местами в Москве ожидается кратковременный дождь и гроза с порывами ветра до 15 м/с. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС Москвы.

По данным ведомства, непогода ожидается в ближайший час с сохранением до 22:00 часов мск 30 июля.

В связи с ожидаемыми метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по Москве рекомендовало жителям столицы парковаться в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не оставлять детей без присмотра, а также быть бдительными за рулем.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что аномальная жара в ближайшие дни ожидается сразу в нескольких федеральных округах России, температурные значения превысят многолетние климатические нормы на 6–10 градусов.

Повышенные температурные значения также ожидаются в Центральном федеральном округе, где воздух прогреется до +31°C.

Ранее россиянам рассказали о погоде в конце июля и начале августа.