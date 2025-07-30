Путин назвал одно из красивых мест России

Президент России Владимир Путин заявил, что курорт Архыз в Карачаево-Черкесии является красивым местом. Соответствующее заявление он сделал на встрече с руководителем республики Рашидом Темрезовым, который представил доклад о развитии курорта, сообщает «Российская газета».

Глава Карачаево-Черкесии заявил российскому лидеру, что в прошлом году Архыз посетили 2,3 млн человек, что в 4,5 раза превышает население республики. Путин поинтересовался у чиновника, катаются ли на курорте туристы на лыжах. Темрезов ответил, что Архыз работает круглый год, привлекая не только любителей зимних видов спорта.

В ходе встречи президент также обратил внимание, что на курорте должен открыться аэропорт. Руководитель Карачаево-Черкесии рассказал, что строительство воздушной гавани запланировано закончить к концу 2028 года, а регулярные рейсы могут начаться в 2029 году.

Лидер РФ отметил, что открытие аэропорта приведет к значительному увеличению числа туристов.

До этого Путин заявил, что туристический поток внутри России растет.

Ранее Путин поручил развивать туризм в Арктике.