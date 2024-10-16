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Путин рассказал о росте популярности путешествий по РФ

Путин отметил рост числа путешествующих по России

Туристический поток внутри России растет. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством, передает ТАСС.

«Поток [путешествующих], действительно, растет», — сказал после доклада профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Российский лидер обратил внимание на важный момент выступления: транспортный комплекс справляется с растущим объемом туристов.

Накануне более 59% опрошенных россиян заявили, что им не хватает комфорта и сервиса для более длительных поездок по стране. 19% отметили дефицит качественных гостиниц, большинству ответивших так — от 35 до 50 лет. Это следует из опроса Банка ДОМ.РФ, проведенного совместно с Финансовым университетом (результаты есть у «Газеты.Ru»).

До этого в России назвали пять перспективных направлений внутреннего туризма.

Ранее Собчак дала совет мэру Екатеринбурга, куда потратить деньги от туристического налога.

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