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Ватикан рассмотрит причисление к блаженным 10 католиков из России

РИА: Святой престол рассмотрит причисление к блаженным 10 католиков из России
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Governatorato SCV/Direzione dei Musei/Reuters

Дикастерия центральное ведомство главного административного органа Святого Престола и Ватикана по делам святых Римско-католической церкви рассмотрит вопрос о причислении к лику блаженных десяти пострадавших во время репрессий 1930-х годов католиков из России. Об этом РИА Новости рассказал генеральный викарий Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов.

Агентство уточняет, что 23 мая в соборе Успения Пресвятой Девы Марии в Санкт-Петербурге прошло закрытие епархиальной стадии процесса беатификации — причисления к лику блаженных — апостольского администратора Ленинграда епископа Антония Малецкого, а также девяти его сподвижников.

«Епархиальный процесс — это часть процесса причисления к лику блаженных или святых, когда <...>, собирается вся информация о них», — рассказал собеседник агентства.

Викарий добавил, что за этим процессом следует изучение специалистами собранных документов, после чего выносится решение о том, действительно ли фиксировались христианские добродетели в жизни указанных людей, а также были ли они проявлены в чрезвычайной степени, если речь идет о мучениках.

При этом, указал Горбунов, завершение епархиальной стадии еще не означает канонизацию.

В 2023 году Священный синод Русской православной церкви по предложению патриарха Московского и всея Руси Кирилла решил возобновить процесс подготовки к возможной канонизации Суворова и постановил передать этот вопрос для изучения в синодальную комиссию по канонизации святых.

Ранее в РПЦ не исключили канонизации старца Илия.

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