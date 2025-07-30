МВД Германии изучает возможность внедрить американское ПО Palantir по всей стране

Министерство внутренних дел Германии рассматривает возможность внедрения американской программной платформы Palantir (Vera) для полиции и спецслужб на федеральном уровне. Об этом сообщает журнал Stern со ссылкой на пресс-службу главы ведомства Александра Добриндта.

Система уже используется в Баварии, Гессене и Северном Рейне-Вестфалии для ускорения расследований. Сторонники утверждают, что без нее Германия отстанет в борьбе с преступностью.

Противники указывают на риски нарушения прав граждан. Ассоциация «Общество за гражданские права» подала жалобу в Конституционный суд ФРГ из-за обработки данных потерпевших. Эксперт СДПГ Йоханнес Шетцль подчеркнул, что «алгоритмы Palantir непрозрачны, а компания связана с американскими спецслужбами».

Критику также поддержали «Зеленые». Зампред их фракции Константин фон Нотц обвинил министра в лоббировании интересов Palantir.

В феврале генеральный директор американской компании Palantir Алекс Карп, поставляющей программное обеспечение для украинской армии, заявил, что работа департамента эффективности государственного управления США (DOGE) принесет значительные успехи его компании. Отмечается, что компания получает две трети доходов в США от государственных контрактов.

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