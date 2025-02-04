FT: глава Palantir Карп заявил о большой выгоде от работы Маска во главе DOGE

Генеральный директор американской компании Palantir Алекс Карп, поставляющей программное обеспечение для украинской армии, заявил, что работа департамента эффективности государственного управления США (DOGE) принесет значительные успехи его компании. Об этом пишет газета Financial Times.

По данным издания, работа DOGE во главе с миллиардером Илоном Маском будет «хорошей для американцев» и «очень хорошей для Palantir». Отмечается, что компания получает две трети доходов в США от государственных контрактов.

По словам технического директора компании Шьяма Санкара, американская сторона ведет войну с Китаем в области искусственного интеллекта.

До этого «Би-би-си» писало, что украинские беспилотники обходят российскую систему противовоздушной обороны при помощи западных компаний. В публикации говорится, что одной из них является базирующаяся в США Palantir. При ее содействии напрямую взаимодействующие с Киевом англичане разработали программу, которая обеспечивает украинским беспилотникам генерацию и картирование наилучших путей достижения цели.

Ранее стало известно, почему Байден замедлял поставки Украине в прошлом году.