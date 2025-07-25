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Россиянам рассказали об изменениях в процессе вступления в наследство

Юрист Непеина заявила об упрощении оформления наследства для родных заемщиков
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В России упростился процесс оформления наследства для детей заемщиков — теперь у граждан нет необходимости срочно решать вопросы погашения кредита при вступлении в наследство, сказала «Газете.Ru» юрист, медиатор, основатель юридического агентства «Белый Бизон» Наталья Непеина.

«Поправки в закон «О потребительском кредите» закрепили сложившуюся на уровне судов практику, запрещающую банкам начислять неустойки (пени, штрафы) в течение периода, пока наследники оформляют наследство — по общему правилу это полгода. Новые нормы закона так же распространяются на отношения, когда обязательства обеспечены ипотекой. При этом, важно отметить, что применяются к отношениям, когда договоры заключены физическими лицами в целях, не связанным с предпринимательской деятельностью. Не начисляются именно неустойки — те санкции за просрочку ежемесячных платежей., которые наследники не всегда имеют возможность платить, в том числе потому что они еще не вступили в наследство. Наследники имеют право распределить наследство, и, возможно, ипотечная квартира перейдет кому-то одному», — отметила Непеина.

Она пояснила, что гражданам предоставляется дополнительное время на принятие осознанного решения о вступлении в наследство. В эти полгода ипотечное жилье, которое входит в наследство, точно не изымут, ранее это было возможно, пояснила юрист.

По ее словам, важен психологический момент. В этот сложный период не будет звонков банка и коллекторов наследникам, а значит, и не будет беспокойства, что долг за просрочку вырастет в разы. В конечном счете это может повлиять на то, примут ли россияне решение вступать в наследство, уточнила Непеина.

«Закон направлен на защиту прав наследников, которых ранее нередко обязывали погашать долги покойного с дополнительными санкциями еще до вступления в наследство. Теперь кредиторы не смогут предъявлять подобные требования до окончания шестимесячного срока, установленного для оформления прав.
Закон устраняет существующий пробел в законодательстве и снижает риски финансовой нагрузки на родственников умерших», — заключила юрист.

Наследников на полгода освободят от штрафных санкций за просрочку по кредитам их родственников, сообщил ЦБ 8 июля.

Ранее стало известно, сколько россиян создают финансовую подушку для детей.

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