В Росрыболовстве рассказали, как землетрясение на Камчатке отразилось на промысле

Промысел водных биоресурсов на фоне землетрясения на Камчатке продолжается в штатном режиме, за исключением прибрежных районов Сахалинской области. Об этом сообщили в Telegram-канале «Росрыболовства».

В публикации говорится, что руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков заслушал доклады о ситуации.

«Росрыболовство находится в контакте с предприятиями рыбохозяйственного комплекса пострадавших районов, а также со всеми профильными ведомствами, обеспечивающими ликвидацию последствий и мониторинг обстановки», — говорится в сообщении.

Специалисты отметили, что на данный момент зафиксировано затопление рыбоперерабатывающего завода «Алаид», предприятий АО «СК БСФ» и ООО «Гранис», а также подтопление рыбоводных цехов рыборазводного завода ООО «Азимут».

В пресс-службе подчеркнули, что никто из работников в результате инцидента не пострадал.

Землетрясение магнитудой около 8,7 произошло в Тихом океане возле Камчатки примерно в 11:30 по местному времени (2:30 мск) с эпицентром в 161 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 32 км. На месте происшествия была объявлена угроза цунами, зафиксированы волны до четырех метров. Власти России и соседней Японии призывали жителей покинуть прибрежную зону. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию.

Ранее стало известно, что на Камчатке во время землетрясения звонили колокола в церкви.