На Камчатке во время землетрясения звонили колокола в церкви

В Петропавловске-Камчатском колокола сами зазвонили во время землетрясения

В Петропавловске-Камчатском колокола на одной из колоколен стали сами звонить во время землетрясения. Видео опубликовал Telegram-канал Shot.

Местный житель, вышедший на улицу во время сейсмического события, снимал церковь, где был слышен звон колоколов. На видео также можно заметить, как трясутся окна соседних домов.

До этого в МЧС сообщили, что значительных разрушений в результате землетрясения на Камчатке выявлено не было. Здания в регионе обследовали специалисты МЧС

Землетрясение магнитудой около 8,7 произошло в Тихом океане возле Камчатки примерно в 11:30 по местному времени (2:30 мск) с эпицентром в 161 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 32 км. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года. Была объявлена угроза цунами, зафиксированы волны до четырех метров. Власти России и соседней Японии призывали жителей покинуть прибрежную зону. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию.

Ранее на Камчатке врачи продолжили операцию, несмотря на землетрясение.