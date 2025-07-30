На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Это перебор»: Онищенко предложил альтернативу штрафам за кормление голубей

Онищенко: вместо штрафов за кормление голубей нужна борьба с алкоголем и табаком
true
true
true
close
Pexels

Голуби действительно могут быть разносчиками опасных грибковых заболеваний, из-за чего россиян регулярно призывают не контактировать с ними. Но введение штрафов за попытку покормить голубей – это чрезмерная мера, которую было бы полезнее заменить на более активную борьбу с вредными привычками граждан, заявил НСН эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Штрафы за кормление голубей — это перебор. Эту бы энергию направить на борьбу с незаконной продажей алкоголя и табака», — заявил эксперт.

При этом он согласился, что часто среди птиц происходят вспышки тех или иных инфекций, а голуби разносят грибковые заболевания. При этом они являются «неопрятными птицами», которые оставляют после себя много продуктов жизнедеятельности. Поэтому в целом в идее огородить от них территории домов есть смысл, но действовать нужно по-другому, считает Онищенко. Он предложил активнее вести с людьми разъяснительную работу, рассказывать им, чем грозит общение и близкое соседство с голубями, так как многие могут этого просто не знать.

«Люди должны руководствоваться здравым смыслом, а не видеть в любых ограничениях ущемление их прав», — заключил эпидемиолог.

Напомним, зампред комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) Сергей Колунов предупредил, что кормление голубей и других птиц вблизи жилых домов может повлечь за собой штраф в случае, если это создаёт угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения. Так, для граждан предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 30 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 100 до 250 тысяч рублей.

При повторном нарушении штрафные санкции вырастают до 3–5 тысяч рублей для физлиц, для должностных лиц — до 30–40 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 250–400 тысяч рублей.

Ранее Онищенко рассказал о появившихся в РФ и разносящих вирусы летучих мышах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами