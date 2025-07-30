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Россиян предупредили о штрафах за кормление голубей

Депутат Колунов: кормление голубей рядом с домом может обернуться штрафом
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Кормление голубей и других птиц вблизи жилых домов может повлечь за собой штраф в случае, если это создает угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения. Об этом заявил ТАСС заместитель председателя комитета Государственной думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) Сергей Колунов (фракция «Единая Россия»).

«За кормление голубей и других птиц в жилых зонах может грозить ответственность по статье 8.2 КоАП РФ («Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления»)», — подчеркнул парламентарий.

В соответствии с указанной статьей, для граждан предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 2 тысяч до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 100 тысяч до 250 тысяч рублей. В случае повторного совершения административного правонарушения размер штрафа увеличивается: для физических лиц — до 3-5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 30-40 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 250-400 тысяч рублей.

Колунов также напомнил, что по данной статье предусмотрена административная ответственность для жильцов, выбрасывающих мусор из окон или оставляющих его в подъезде. Парламентарий подчеркнул, что для привлечения к ответственности необходимо наличие доказательств совершения административного правонарушения, таких как фотографии, видеозаписи или показания свидетелей. По словам Колунова, перед обращением в правоохранительные органы или Роспотребнадзор рекомендуется направить жалобу в управляющую компанию (УК) или товарищество собственников жилья с просьбой провести разъяснительную работу с жильцами.

До этого адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько заявил, что водители, размещающие на своих транспортных средствах наклейки с ненормативной лексикой, могут быть оштрафованы по статье «мелкое хулиганство».

Ранее в ГД внесли проект о штрафах для компаний за нарушения при оказании услуг ЖКХ.

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