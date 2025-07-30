Хакеры атаковали интернет-провайдера AirNet

Крупный интернет-провайдер AirNet в Санкт-Петербурге столкнулся с масштабной хакерской атакой. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В среду, 30 июля, у клиентов компании перестали работать домашний интернет и связь. В результате атаки серверы были полностью отключены, сотрудники потеряли доступ к рабочим компьютерам. Кроме того, на данный момент недоступен сайт провайдера.

«Стала известна причина вредоносной активности. Наша сеть снова подвержена атаке от группы IT ARMY of UKRAINE», — говорится в сообщении.

Сообщается, что к защите сети уже подключились сотрудники магистрального провайдера GlobalNet, а также Национальная система противодействия DDoS-атакам (НСПА). В пресс-службе сообщили об активной обработке всего входящего трафика и блокировке вредоносных ресурсов.

29 июля сети аптек «Столички» и «Неофарм» столкнулись с масштабным сбоем — их информационные системы атаковали хакеры, из-за чего перестали работать кассы и системы учета. Сотрудников отпустили по домам. Кроме того, сбои произошли у сети клиник «Семейный доктор» – по данным СМИ, уничтожена база пациентов.

Ранее пользователи пожаловались на сбой в работе «Почты России».