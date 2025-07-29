Не работают кассы, сотрудников отпустили домой: хакеры атаковали российские аптеки и клиники

Сети аптек «Столички» и «Неофарм» столкнулись с масштабным сбоем – их информационные системы атаковали хакеры, из-за чего перестали работать кассы и системы учета. Сотрудников отпустили по домам. Кроме того, сбои произошли у сети клиник «Семейный доктор» – по данным СМИ, уничтожена база пациентов.

Часть торговых точек аптечной сети «Столички» временно не работает «по техническим причинам», сообщает пресс-служба компании. Кроме того, фиксируются сбои на сайте «Столичек».

«Бронирование недоступно. Просмотр данных по программе лояльности недоступен», – говорится в сообщении.

В пресс-службе принесли извинения за доставленные неудобства и отметили, что отключенные функции будут восстановлены в ближайшее время.

В Санкт-Петербурге из 233 аптек сети работают только три, передает телеканал 78. В Москве были закрыты все точки. Всего у сети больше 1000 аптек в 80 городах Центрального и Северо-Западного федеральных округов.

О том, что на их сайте недоступно онлайн-бронирование лекарств и просмотр данных по программе лояльности, сообщила также аптечная сеть «Неофарм». На дверях аптек сети появились предупреждения о закрытии торговых точек «по техническим причинам». В «Неофарм» пообещали полноценно восстановить работу в ближайшее время.

Обе сети аптек входят в холдинг «Неофарм» , принадлежащий закрытому паевому инвестиционному фонду (ЗПИФ) «Здравинвест».

«Мы скоро откроемся», – обещают сети.

Как заявили источники Mash и SHOT, сеть «Столички» была взломана. В аптеках не работают кассы и системы учета, сотрудников распустили по домам. В пресс-службе «Столичек» подтвердили, что причиной сбоя стала хакерская атака.

«Сеть социальных аптек «Столички» подтверждает технический сбой вследствие хакерской атаки. Команда специалистов работает над восстановлением сервисов. В настоящее время уже половина аптек сети открыты для посетителей», — заявили в компании.

Как отметил в беседе с «Коммерсантом» директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов, в первом полугодии 2025-го средняя дневная выручка компании «Неофарм» составила порядка 305 млн. руб., поэтому максимальный объем потерь из-за сбоя может быть равен этой сумме.

«Но в реальности сумма, скорее всего, меньше: во-первых, летом активность покупок ниже, чем в пиковые месяцы. Во-вторых, по дням недели пики продаж тоже распределяются неравномерно, хотя, как правило, после выходных следует рост продаж», – говорит он.

Атака на клиники

Чуть позже СМИ также сообщили о хакерской атаке на сеть клиник «Семейный доктор». В Москве действуют две сети с таким названием, сбои произошли у клиник, принадлежащих ООО «Медицина АльфаСтрахования». По данным SHOT, была уничтожена база пациентов. Кроме того, не работает онлайн-запись на прием, недоступен личный кабинет.

«Уважаемые пациенты! По техническим причинам в клинике временно не работают личный кабинет пациента и сервис онлайн-записи. Запись на прием ведется по телефону контакт-центра <...> Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится на сайте сети.

Второй сети, которой владеет АО «Семейный доктор», проблемы не коснулись, клиники работают в штатном режиме. «Информация о хакерской атаке, распространяемая в ряде СМИ, не имеет отношения к нам. Данные пациентов находятся в безопасности», — отметили в пресс-службе компании.

Атака на «Аэрофлот»

Днем ранее хакеры атаковали информационные системы «Аэрофлота». В день атаки авиакомпания выполнила около 80% рейсов из запланированной суточной программы полетов. Было отменено более 100 рейсов, большинство должны были садиться в московских аэропортах или вылетать из них.

«Ситуация спокойная». «Аэрофлот» сообщил о возобновлении нормальной работы Авиакомпания «Аэрофлот», пострадавшая от атаки хакеров из группировки Silent Crow и... 29 июля 15:32

С 10:00 мск 29 июля программа полетов была стабилизирована, сообщили в авиакомпании. По оценке экспертов, перевозчик потерял из-за хакеров не менее 250 млн рублей.

Ответственность за атаку взяли на себя хакерские группировки Silent Crow и «Киберпартизаны BY».