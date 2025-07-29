Пользователи пожаловались на сбой в работе «Почты России»

«Почта России» столкнулась с масштабным сбоем. Это следует из данных Downdetector.

Пользователи по всей стране жалуются на недоступность сайта и приложения почтового оператора. Основной поток сообщений об ошибках идет из Москвы, Подмосковья, Тверской и Самарской областей, а также Петербурга.

28 июля в нескольких регионах России произошел массовый сбой в работе портала «Госуслуги». Наибольшее количество жалоб поступало от пользователей из Москвы — 22%.

22 июля глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил, что Россия стала основной мишенью для кибератак со стороны западных хакеров – сегодня, по его словам, это главная угроза безопасности персональных данных. Он призвал не опасаться планируемого перехода на российское ПО, отметив, что этот вопрос не представляет такой угрозы, как тот факт, что мировое сообщество хакеров активно «тестирует» свои подходы на россиянах. Постоянный рост числа кибератак и их разнообразия – это сегодня основная проблема с информационной безопасностью, подчеркнул эксперт.

Ранее эксперт рассказал россиянам про способы подготовки к отключению мобильного интернета.