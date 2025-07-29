Российские учителя оценили идею ввести курсы бебиситтеров в старших классах

Учащиеся старших классов учатся в условиях постоянных перегрузок, все свободное время они посвящают подготовке к ЕГЭ. В это время им не до курсов бебиситтеров и нянек, поэтому идея организации таких занятий обречена на провал, заявил НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков.

Так он прокомментировал предложение председателя ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергея Рыбальченко открыть для старшеклассников курсы помощников воспитателей и обучить их навыкам ухода за детьми. По его мнению, это позволит будущим выпускникам заранее получить нужную профессию. Однако эта инициатива не учитывает, что у учащихся 10-11 классов и без того очень напряженный график, отметил Казаков.

«В этой связи я не понимаю, как это можно нормально реализовать. У детей просто нет времени, чтобы еще и какую-то профессию получать. Школа направлена на получение и формирование знаний, которые потом понадобятся в жизни. А вот подобные шаги назад не помогут обществу развиваться», — заявил учитель.

Дети сегодня могут по своему желанию посещать те или иные курсы, но формировать под это государственную политику не нужно – она должна ориентироваться на общеобразовательную школьную подготовку, заключил эксперт.

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