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Москвичей предупредили о грозах и жаре в предстоящие выходные

Позднякова: в Москве в предстоящие выходные возможны грозы
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Depositphotos

Грозы возможны местами в Москве на предстоящих выходных, в отдельных районах может выпасть до 12 миллиметров осадков. Об этом РИА Новости сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Практически на все выходные дни (в Москве. — «Газета.Ru») в прогнозе звучат локальные кратковременные дожди и даже возможны грозы. То есть некоторые модели (прогнозов. — «Газета.Ru») дают, что может выпадать до 10–12 миллиметров осадков, но это тоже только местами», — сообщила собеседница агентства.

По словам специалиста, в столичном регионе не прогнозируется сильных ливней. Что касается температуры воздуха, то она остается существенно выше климатической нормы на три-четыре градуса, отметила Позднякова.

Синоптик добавила, что в субботу в Москве ожидается около +25°С. Практически столько же будет и в воскресенье, но также прогнозируется облачность, заключила специалист.

До этого специалист Центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус рассказал, что в Московском регионе до конца недели ожидается очень жаркая погода, однако, к выходным может прийти похолодание.

В четверг, 31 июля, погода начнет меняться, в северной и западной части Москвы возможны дожди. После этого в формирование метеоусловий в регионе вмешается холодный атмосферный фронт, продолжил синоптик. По его словам, понижение температуры будет значительным.

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