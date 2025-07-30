Россиянам объяснили, как распознать солнечный ожог глаза

Врач Сулейманова: солнечный ожог глаза можно получить даже в пасмурную погоду

Повредить роговицу можно не только на пляже или в горах — солнечный ожог глаза возможен и в городе. Достаточно длительной прогулки, работы у окна или поездки за рулем без очков. Офтальмолог Хадижат Сулейманова из центра «Зрение» рассказала «Газете.Ru», как распознать ожог и какие последствия он может вызвать.

Солнечный ожог глаза (фотокератит — воспаление глаза из-за ультрафиолета, также известный как ультрафиолетовый кератит или электроофтальмия) — это воспаление роговицы и конъюнктивы из-за ультрафиолетового излучения. Ультрафиолет разрушает клетки эпителия роговицы, вызывает их гибель и отслаивание. Это сопровождается болью, покраснением и отеком.

«Фотокератит возникает не только под прямыми солнечными лучами. В городе его могут вызвать отражения от стеклянных фасадов, воды в фонтанах, светлого асфальта, металла. Даже в пасмурную погоду или в тени сохраняется риск ожога. Особенно высокая нагрузка на глаза при прогулках по набережным и при вождении автомобиля без очков. Свет отражается от дорожного покрытия, приборной панели и встречных машин. Лобовое стекло частично фильтрует ультрафиолет, но боковые стекла нет», — объяснила она.

Признаки появляются не сразу, а через 1–12 часов. Это сильная боль, ощущение песка в глазах, покраснение, светобоязнь, слезотечение, отек век и снижение остроты зрения.

В тяжелых случаях на роговице возникают эрозии (повреждения поверхностного слоя). Это требует немедленного лечения, чтобы избежать осложнений.

«В зоне риска — дети, водители, офисные сотрудники у стеклянных окон. У детей роговица более чувствительная. Водители и офисные работники подвержены постоянному воздействию света», — сказала эксперт.

Нужно срочно обратиться к офтальмологу, если боль сохраняется более суток, снижается зрение, появляются пятна, гнойные выделения или поднимается температура. Задержка может привести к тяжелым осложнениям.

«При солнечном ожоге назначают искусственную слезу, средства для восстановления тканей, пероральные анальгетики. При присоединении вторичной инфекции возможно развитие бактериального кератита, при котором назначаются антибактериальные препараты», — добавила врач.

Главная мера — солнцезащитные очки с маркировкой UV400. Они блокируют ультрафиолет. Важно выбирать модели с боковой защитой, особенно при ярком свете или отражениях от воды и стекла.

Ранее врач объяснила, почему после сериалов на телефоне временно портится зрение.