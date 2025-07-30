Москвичам спрогнозировали похолодание

В Московском регионе до конца недели ожидается очень жаркая погода, однако, к выходным будет похолодание. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал ведущий специалист Центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус.

Он уточнил, что в среду, 30 июля, температура воздуха в Москве составит +29...+31°C, осадки не ожидаются. В четверг, 31 июля, погода начнет меняться, в северной и западной части Москвы возможны дожди. После этого в формирование метеоусловий в регионе вмешается холодный атмосферный фронт, продолжил синоптик. По его словам, понижение температуры будет значительным.

«Но все равно столбики термометров днем будут подниматься выше климатической нормы, пусть не на пять−шесть градусов, как это происходит сегодня или завтра, а всего лишь один-два градуса. В субботу и воскресенье возможны кратковременные дожди с грозами», — сказал Леус.

В Telegram-канале МЧС Москвы до этого москвичей и гостей столицы предупредили о жаркой погоде с температурой +30... +31°C. По информации ведомства, жаркая погода ожидается в Москве 31 июля и 1 августа.

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